VIDEO: Carlos Albert ATACA a Miguel Herrera por su asado ¡Carísimo!

La actividad futbolística se encuentra suspendida por el tema del coronavirus, recomendando el estar en cuarentena y resguardados con sus familias; en la presente semana el director técnico del América, Miguel Herrera, compartió en redes sociales un video en donde se disponía a hacer un asado con su familia y ante ello Carlos Albert lo atacó en redes sociales.

“De verdad que no todo es malo en el encierro, estamos siguiendo la cuarentena, pero hoy nos tocó hacer una carnita asada”, platicó el entrenador del América.

En el video se le puede ver a Miguel el ‘Piojo’ Herrera presumir tener Black Onyx, Wagyu, Salmón; todo este tipo de cortes son elevados de precios por su calidad. Black Onyx el corte New York cuesta 570 pesos por 600 gramos, mientras que la picaña está en 450 pesos el mismo gramaje. La Wagyu se ofrece en 950 pesos los 200 gramos en corte rib-eye, 550 pesos el top sirloin, mientras que 900 pesos los 600 gramos de tenderloin. En salmón, el precio anda en 465 pesos el medio kilo.

'Piojo' Herrera es atacado por Carlos Albert en redes sociales

El periodista Carlos Albert en su cuenta de Twitter no perdió el tiempo en cuestionar la acción de Miguel Herrera, sobretodo en esta época de austeridad debido a los recortes salariales que ha generado el coronavirus.

No estoy tan convencido de este video que envía El PIOJO HERRERA.... no es el momento de presumir ciertos aspectos, y menos si son comerciales pagados.... Por lo menos demuestran mal gusto y poco tacto y muy poca EMPATIA... Pero así es el Piojito ���������� — Carlos Albert Ll (@calbert57) April 2, 2020

"No estoy tan convencido de este video que envía El PIOJO HERRERA. No es el momento de presumir ciertos aspectos y menos si son comerciales pagados. Por lo menos demuestran mal gusto y poco tacto y muy poca EMPATÍA, pero así es el Piojito", pero fiel a su carácter el estratega Miguel Herrera respondió a los ataques del comentarista deportivo: "No es quedar bien y no estoy pidiendo quedar bien contigo. Estoy apoyando a mis amigos restauranteros que siempre me han atendido espectacular y hoy están pasando un momento complicado. Te sugiero investigar antes de hablar porque nadie me pagó".