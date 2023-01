VIDEO | ¡Conor McGregor casi pierde la vida! El Campeón de UFC fue atropellado

Conor McGregor es uno de los luchadores de la UFC más famosos que hay, por eso, muchas personas se alarmaron cuando, por medio de sus redes sociales, el multicampeón publicó que fue atropellado por un carro y que debido a sus habilidades en las artes marciales, pudo salvar su vida.

En La Verdad Noticias te informamos que el artista marcial de 34 años publicó que estuvo a punto de perder la vida, pues un carro a toda velocidad lo arrolló cuando estaba andado en bicicleta. El luchador de la UFC señaló que es un milagro que aún permanezca con vida, pues el conductor no lo vio y estaba manejando con gran rapidez:

"Recibí un golpe de un auto justo ahora desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento”.