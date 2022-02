Usuarios tunden a Memo Ochoa del América por esta razón

Durante el partido de la Jornada 6 del Clausura 2022 que se llevó a cabo el fin de semana, la afición de las Águilas no quedó nada contenta con el desempeño del equipo, incluso los internautas no dudaron en destrozar a Memo Ochoa del América ante la derrota, pues no han avanzado en la tabla general.

Y es que, debido al resultado del marcador, el club se ha posicionado en el lugar número 16 con 4 unidades de 18 disponibles, lo que ha causado diversas reacciones de la afición, por lo que se han vuelto tendencia en las redes sociales los nombres de Ochoa, Santiago Solari y Santiago Baños.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que las Águilas fueron goleadas por el Pachuca 3-1, el equipo perdió en el Azteca, pero lo que ha causado todo un revuelo han sido los comentarios de los usuarios, quienes ya no quieren como portero a Ochoa.

Memo Ochoa del América recibió críticas de la afición

Portero del América recibió críticas tras su desempeño

Los internautas han comentado que no tiene el nivel para defender la portería de su equipo, de igual forma han comentado que el guardameta formó parte de uno de los peores equipos en el club en el 2008, pero recientemente se encuentra en un momento complicado con las Águilas.

Por otro lado, han mencionado que Ochoa se ha convertido en el portero más goleado del Club América, es el único que ha recibido más de 500 goles en la historia del equipo. Por otra parte, el portero cumplió 18 años de carrera, pero aún no tiene el récord de más partidos jugados.

Cabe mencionar que el portero lleva 13 goles recibidos en seis partidos del torneo Clausura 2022, mientras que Carlos Acevedo, es el portero más goleado registrando un promedio de 2.16 goles recibidos por partido.

¿Cuándo termina el contrato de Memo Ochoa?

Ochoa finalizará su contrato en diciembre del 2022

Los usuarios se han cuestionado cuándo termina el contrato del jugador, por lo que mencionaron en octubre del 2021 que el guardameta regresó al equipo en el 2019 a suplir la baja de Agustín Marchesín y firmó contrato por 3 años, mismo que termina en diciembre del 2022 después del mundial de Qatar.

El futbolista Memo Ochoa del América ha recibido duros comentarios negativos de los usuarios, por su parte, el jugador tendrá que prepararse junto con el equipo para el siguiente duelo que corresponde a la Jornada 7 del Clausura 2022, pues se enfrentarán contra Pumas el sábado 26 de febrero.

