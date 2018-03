Usuario ha tuiteado #NoEraPenal por más de 3 años

Quizá habrá justicia para este usuario, pues es muy probable que Holanda no llegue al mundial de Rusia

“Sí creo en el karma y tiene algo que ver. Por algo pasan las cosas y siento que después de la mala leche de Robben de andarse tirando para pasar a la siguiente ronda, ahora está pasando factura en no llevarlos al Mundial”, contó a Mediotiempo.

Lo que comenzó como un reclamo desesperado lo convirtió en hábito y desde el triste, José Luis Mercado ha recordado a diario, con la cuenta de los días, el mensaje. Hoy, este estudiante de actuaría en la UDLA Puebla cree que la debacle decon el que se valieron para dejar eliminar a México en octavos de Brasil 2014.En algunos de sus mensajes durante estos, Mercado ha recibido curiosas respuestas. Cuando eleliminó aen lacon dos penales dudosos,”. Luego, el día quejugó las semifinales en la reciente, curiosamente en el tercer aniversario de la eliminación en Brasil, solode la misma. Ahoraeste martes, una vez que se consume lade la, ya que enfrentará a Suecia y está obligada a golear por siete goles, algo que el propioya dijo que no sucederá. “Cuando me contestaron lo de: ‘suerte contra Alemania’, ellos hicieron una imagen alusiva al juego. Ahora tenía pensado algo igual y poner algo así como: ‘suerte para la próxima’ o ‘nos vemos en cinco años’”, explicó. “No sé qué vaya a pasar, a lo mejor me dicen algo porque los últimos días he tuiteado con imágenes de la Selección de Suecia festejando”. A la distancia, José Luis entiende que lo sucedido en Brasil son circunstancias del futbol y ya ve su hábito como una broma de la que cada día se ríe más. Hoy como nunca, al ver a México con boleto para Rusia y a Holanda ya resignado. “Está padre que me hayan llegado a contestar. Por eso lo tomo así, al principio lo tomaba de enojo, de tratar de reclamar”, agregó. Sin embargo, también tiene claro que si ale pasa alguna injusticia similar, empezará de nueva cuenta.