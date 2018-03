Usain Bolt realizó prácticas en el entrenamiento del Borussia Dortmund

Un aproximado de mil 400 aficionados se dieron cita para observar el entrenamiento del Borussia Dortmund, con el propósito de ver a la superestrella de atletismo, Usain Bolt, de 31 años.

El entrenamiento estuvo a cargo del técnico Peter Stöger, quien le puso una rutina de trote, le encargó que practicara elongaciones y también realizó ejercicios con la pelota acompañado de Mario Götze y Nuri Sahin.

El retirado sprinter también se integró al entrenamiento realizado el jueves con el primer equipo alemán a puertas cerradas.

El superestrella de atletismo informó en agosto del año pasado, una vez que terminaron los Mundiales de atletismo llevados a cabo en Londres, finalizaba una carrera llena de éxitos en la que sobresalen sus ocho oros olímpicos. El año pasado el jamaicano declaró que estaba contemplando entrar al mundo del futbol profesional.

Usain Bolt, fan del Manchester United, comentó que desde niño tenía el sueño de ser jugador profesional de futbol. "Es un objetivo personal que me he propuesto", dijo en octubre. "No me importa lo que piense la gente".