”Uno no busca destacar por su género sino por sus habilidades; Citlali Cervera la quintanarroense imparable del deporte ráfaga.| Erick Marfil.

Con las maletas llenas de ilusiones, esta madrugada, Citlali Cervera emprenderá junto con la selección estatal de baloncesto a Villahermosa, Tabasco donde se disputará la etapa regional con el principal objetivo de conseguir el boleto para el pase a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018.

Para llegar a estas estancias, la cancunense de 14 años de edad, tuvo que pasar por años de preparación en el deporte ráfaga donde su constancia la llevó a forjar una de las mejores canasteras con las que cuenta Benito Juárez.

“El basquetbol me ha dado muchas enseñanzas pero sin duda lo mejor que me ha brindado es poder formar una familia que me apoya y yo apoyo dentro y fuera de la cancha” Comentó la quintanarroense Citlali Cervera, actual seleccionada estatal de baloncesto.

Citlali Cervera viajará con la selección a Villahermosa. (Foto: Erick Marfil)

Con apenas cuatro años de edad, Citlali Cervera ya conocía las duelas de este deporte y comenzaba a dominar el esférico que años más tarde lo convertiría en su mejor aliado donde diez años más tarde tendría la oportunidad de ser una de las jugadoras destacadas para representar su estado por primera vez.

Actualmente, Citlali Alejandra Cervera cursa tercero de secundaria y forma parte de la escuadra cancunense ‘No Fear’ pero también es parte del selectivo femenil que representará a Quintana Roo en Tabasco el próximo jueves en acciones de la fase regional de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018.

“Me siento segura y con confianza en mí y en mi equipo, creo que vamos a hacer un buen papel y lograremos el pase al nacional, además de que nos hemos estado preparando mucho y creo que tenemos todo para ganar”.

Citlali busca el pase a las olimpiadas juveniles. (Foto:Erick Marfil)

Una de las experiencias más gratas que este deporte le ha brindado, es la oportunidad de viajar para participar en torneos y conocer otros estados y países como Guanajuato, Tabasco, Campeche y Guatemala “Me ha gustado mucho conocer otras personas, llegas a formar muy buenas amistades que también les gusta mucho el basquetbol y sobre todo aprendes de ellos”- Dijo.

Es así como ahora, se encuentran a pocas de horas de que emprendan el viaje hacia Tabasco junto con el representativo varonil quienes también buscarán hacer lo propio para que ambos regresen con el boleto en mano para el pase a la justa nacional a disputarse en Chihuahua.

Cabe destacar que a pesar de su corta edad, Citlali tiene en claro que quiere continuar su formación en el basquetbol además de aportar para que cada vez más mujeres se interesen en este deporte y tengan oportunidades de participación donde sean tomadas en cuenta.

Citlali Cervera tiene clara su pasión por el baloncesto. (Foto: Erick Marfil)

“No importa ser mujer, se puede hacer lo que sea y de igual manera que un hombre o mejor pero no debe importar el género sino la dedicación y preparación que tengas” –Destacó.

Finalmente, Cervera dijo que aún hay personas que piensan que este deporte es solo para hombres por lo que mencionó “He escuchado a personas decir que solo es de hombres porque es muy brusco, tienes que hacer sacrificios porque a esa gente no les gusta ver jugar mujeres y por lo mismo no les dan un lugar pero respeto los gustos de cada quien y yo lo practico porque me gusta, uno no busca destacar por su género sino por sus habilidades”.