Universidad Católica quiere ganar sus primeros puntos en La Libertadores

El Deportivo Club Universidad Católica, quiere terminar con la mala racha en la Libertadores, pues está en el último lugar de la tabla del grupo E; hoy jugará ante el poderoso Gremio a las 21:30 horas de Chile; aficionados de este equipo esperan sumar puntos; aquí te diremos dónde ver el partido.

En San Carlos de Apoquindo, los de la franja intentarán reponerse de su mal arranque en el torneo, donde es colista sin puntos y ha recibido cinco goles en solo dos partidos.

Lo tiene difícil la Universidad Católica

Pero las cosas no serán nada fáciles para la Universidad Católica, ya que enfrente tendrán a un Gremio que buscará adueñarse del Grupo E, donde son sus líderes por diferencia de gol ante su clásico rival, Inter de Porto Alegre.

Católica necesita sí o sí un triunfo, ya que es la única vía que les queda para seguir con vida en el torneo. Además, deben esperar por lo que ocurra en el duelo entre el líder y América de Cali, donde ruegan por un triunfo brasileño.

En estos canales podrás disfrutar del partido de la UC

La Universidad Católica vs Gremio juegan este miércoles 16 de septiembre a las 21:30 hrs de Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo y será transmitido por Fox Sports Premium y Fox Sports 1, a continuación los siguientes canales según tú cable operador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD) DTV: 604 (SD) - 1604 (SD) ENTEL: 241 (HD) CLARO: 178 (SD) - 478 (HD) GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD) MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD) TU VES: 518 (SD)

Es importante mencionar que si no suma puntos hoy El Deportivo Club Universidad Católica, podría ser eliminado de la Copa Libertadores, pues al no tener puntos y mantenerse en cero, no pasaría a la siguiente ronda y regresaría directo a casa, Chile, por ello es que todos los reflectores estarán en el partido de hoy.