Un resultado injusto para Xolos y Trigres, menciona el 'Piojo'

Luego de que Xolos de Tijuana y Tigres del Universitario de Nuevo León quedaran fuera en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el técnico Miguel Herrera aseguró que el resultado fue injusto, ya que ambos dieron buenos encuentros, pero no lograron superar a sus rivales.

El ‘Piojo’ defendió a los conjuntos de la Liga MX, tras las críticas recibidas y el crecimiento de la MLS en los últimos años.

'Siempre se está esperando una derrota de México para poder levantar la voz, me parece que no es tan así, si analizan los partidos tanto Xolos como Tigres, la eliminación a veces no pasa por justicia, pasa por lo que haces en la cancha, si el futbol fuera justo los dos estarían en la siguiente ronda', dijo.