Un japonés muy mexicano en el CMLL

Shigeo Okumura, llegó a México en el año del 2004, luego de renunciar a la empresa All Japan en Japón y entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre empresa mexicana que lo acogió y que desde hace 15 años se encuentra desempeñándose como luchador profesional y encargado de las relaciones internacionales del CMLL.

El ex campeón mundial de tercias del CMLL, cumplirá 25 años de trayectoria como luchador profesional de los cuales 15 de ellos a estado en México trabajando para el CMLL, donde se ha ganado el cariño de la afición mexicana a pesar de ser uno de los rudazos de la lucha libre mexicana.

Okumura es una leyenda de la lucha libre a nivel mundial

“Nunca me imaginé quedarme tanto tiempo y hacer carrera aquí. Fue en marzo del 2004 cuando renuncié a la empresa All Japan y les dije que quería refrescar mi imagen y buscaría algo nuevo”, comentó.

Su camino la triunfo de las grandes ligas de la lucha libre en México no fue fácil a pesar que ya tenía una carrera consolidada en los cuadriláteros de las empresas japonesas.

Okumura cumplira 25 años de luchador profesional

"Me gustó el país, quería conocer más de ésta gran nación. Afortunadamente las cosas se fueron dando y gracias al señor Francisco Alonso, me dio la oportunidad de permanecer más tiempo y me sentí con una responsabilidad personal como japonés; tenía que regresar algo de lo mucho que me ha dado ésta Empresa Mexicana", destacó.

Cabe destacar que su carrera y trayectoria lo han llevado a ser merecedor de reconocimientos como la condecoración que recibió como Embajador de buena voluntad en Japón y en México y hoy es parte de la ola amarilla en el CMLL.

Además Shigeo Okumura, es el encargado de las relaciones internacionales del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y gracias a ello han podido relacionarse con las empresas New Japan y Ring Of Honor con las cuales han logrado intercambios de gladiadores a nivel internacional.

