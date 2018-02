Un hotel le hace homenaje a Julio Cesar Chávez con una suite temática

Fotografía: Universal

Julio César Chávez, un legendario campeón mexicano, recibió homenaje en un hotel de Cancún por su trayectoria.

El tricampeón mundial de box, estuvo presente en la suite que le dedicaron y cortó el listón para inaugurarla.

'Estoy contento, orgulloso, estos son reconocimientos que no los hubiera podido disfrutar y ver si hubiera seguido en el paso que andaba, esto es gracias a mi recuperación, a estar limpio, sano y llevar una vida ejemplar', destacó.

La celebridad estuvo acompañado de familiares y del promotor Pepe Gómez.

El ex pugilista observó un título verde y oro, guantes, un short y fotografías que adornan la habitación, en la cual hay batas, tazas, almohadas en la cama y camastros con la leyenda “JC”.

Fotografía: Universal

'No sé si sea la primera suite que lleva mi nombre, pero me siento contento, orgulloso, lástima que no la pueda aprovechar muy seguido, pues viajo mucho, aunque intentaré venir seguido para acá', comentó.

También agregó que al ver las fotografías le invadían los recuerdos de su exitosa carrera.

'De las peleas que tuve, victorias que en su momento me dieron alegría y las derrotas, tristezas, cosas que quedaron en el gusto de la gente, estoy muy contento con lo que estoy viviendo'.

La habitación para el homenaje fue escogida porque "JC" solía hospedarse en la misma cuando llegaba al hotel, misma que tiene un costo de los tres mil 500 a los cinco mil pesos por noche.