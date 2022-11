¿Un clavo saca otro clavo? Tras romper con Juan Vidal, Niurka busca nuevo Galán

La vedette cubana Niurka Marcos es una de las personalidades latinas más controversiales de los últimos tiempos debido a su forma tan auténtica de ser, sin pelos en la lengua, por lo que recientemente ha dado de qué hablar.

Y es que la famosa estuvo hace unos meses viviendo un tórrido romance con Juan Vidal, mismo que se reanudó después de que ambos tuvieron sus queveres en el famoso reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos.

Sin embargo, tal y como te dimos a conocer en La Verdad Noticias, todo indica que este amorío terminó y ahora la polémica Mujer escándalo ya se encuentra buscando quién la consuele.

Niurka ya está lista para amar otra vez

La relación de Niurka con Juan Vidal se convirtió en una de las más comentadas de las redes sociales pues la pareja presumía de su gran amor y fogosidad en todas las circunstancias.

Y aunque la famosa aseguró que estaba muy enamorada del actor de 45 años todo parece indicar que ha cambiado de parecer, pues la vedette aseguró que ya se encuentra de nuevo en el mercado buscando por un nuevo galán.

En una reunión con la prensa Niurka tocó el tema de la separación con Vidal y aclaró que las lágrimas que derramó en uno de sus lives en redes sociales se debían a que estaba en un momento sensible y no porque le llorara a Vidal, por lo que compartió con sus seguidores que es respetable expresar sus emociones.

Es por eso que aclaró que en este momento no está ni triste ni frustrada y que incluso se siente en paz consigo misma.

“Me siento bien, me siento tranquila, me siento ‘next’, me siento realizada”. confesó.

Además aseguró que está muy orgullosa del trabajo de sus hijos que la están “rompiendo” en sus proyectos e incluso aseguró que ella mismo lo hizo en La casa de los Famosos, por lo que finalizó diciendo que inclusive está en busca de un nuevo galán.

“Demostré mi empoderamiento (en el reality) y, por otro lado, inicié, viví y concluí una relación tóxica… Salí ilesa y además ya estoy en busca de otro galán”.

¿Qué edad tiene Niurka?

La famosa cubana aseguró estar lista para amar otra vez

Niurka Marcos Calle es una actriz, bailarina, cantante y empresaria cubana radicada en México desde hace más de 20 años, actualmente tiene 54 años y sigue siendo relevante en el mundo del espectáculo debido a sus proyectos en reality shows y actuación.

Niurka es madre de Emilio Ocio y de Romina ambos artistas que están forjando su propio camino en el mundo de la actuación.

