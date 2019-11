US football news

La NFL apunta a la recta final del curso y las principales franquicias se preparan para pelear por el título de campeón en la próxima Super Bowl. Los portales especializados apuestan por un duelo entre dos en las NFL predicciones, aunque dejan mucho margen abierto de cara a los encuentros de la fase clasificatoria que se están disputando.



Hay equipos que son claros favoritos cuando actúan como local. Green Bay Packers es uno de ellos. En el duelo de Nueva York, es recomendable pujar por los Giants, cuya campaña está siendo mejor que la de sus vecinos de los Nets. San Francisco 49ers y Cleveland Browns son otras de las escuadras que apuntan a ofrecer un buen rendimiento cuando actúan en su estadio.

New England Patriots, favorito

New England Patriots es el mejor posicionado para ganar la Super Bowl, según apuntan todas las webs de pronósticos deportivos. Que el equipo que lidera Tom Brady revalida el título y suma su cuarto título en seis años se paga por encima de los cuatro euros. El dominio que está mostrando durante toda la temporada regular y el hecho de que haya participado en las tres últimas Super Bowl colocan al equipo de New England como el principal posicionado. Esta idea se ha reforzado a lo largo de la temporada, ya que con ocho victorias y una derrota es la escuadra con mejores números.



Resulta difícil encontrar en la historia del US Football un equipo tan fiable como los New England Patriots. Posiblemente su símil lo encontramos en los Pitsburg Steelers que ganó cuatro títulos durante la segunda mitad de los setenta. En la etapa más moderna, el actual campeón no encuentra comparación a su trayectoria y el margen para seguir ampliando su leyenda y convertirse en uno de los mejores grupos de los 60 años de la NFL.



Su principal rival por el título, según las casas de apuestas, es Kansas City Chiefs, cuyo triunfo tiene una cuota de unos 5,5 euros por cada uno jugado, solo uno más que los Patriots pese a que el equipo de Kansas solo ha jugado una Super Bowl, la que ganó en 1970. Pero las buenas impresiones que están mostrando los jugadores dirigidos por Andy Reid les sitúan como segundo favorito. Con un 66% de triunfos, hay tres equipos con mejores números, pero su superioridad no se discute y la duda está en saber si será capaz de aguantar la presión de ser uno de los favoritos durante las fases finales. Baltimore Ravens y Houston Texans son los siguientes en la lista de candidatos, pero muy lejos de sus rivales, unos diez puntos que evidencian la absoluta confianza de las casas de apuestas en Patriots y Chiefs. De lo que no hay duda es de la superioridad de tres de ellos en su conferencia, pues solo Texans parece disputarse la primera posición del sur con los Indianapolis Colts.

La Super Bowl 2020, en Miami

La próxima edición de la Super Bowl se disputará el domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami. Será la edición número 54 de un partido que atrae por televisión a mil millones de personas en todo el planeta. El evento deportivo con más repercusión buscará al campeón de Estados Unidos. Las previsiones confían en mejorar el espectáculo del pasado curso, cuando Patriots y Rams protagonizaron la final con menor puntuación de la historia, 13-3 a favor de los primeros.



Según los pronósticos, Patriots repetiría y se vería las caras con los Chiefs. Pero la temporada es larga y las series finales son muy duras, así que cualquier pronóstico previo puede alterarse. No sería la primera vez que el favorito cae antes de tiempo.

¿Quién será el rookie del año?

La NFL es un espectáculo de equipo en el que algunas individualidades destacan. Poner el acento en ellas siempre ha sido una de las especialidades de una competición que cada año otorga el MVP. ¿Quién será elegido está temporada como mejor jugador? Entre Rusell Wilson y Lamar Jackson parece que anda el juego. Aunque no hay que descartar a Aaron Rodgers y Deshaun Watson. Los cuatro son los mejor posicionados según indican los principales portales de pronósticos. El único de los cuatro que ha ganado esa distinción ha sido Aarón Rodgers, en dos ocasiones con Green Bay Packers. ¿Será capaz de ganar el MVP algún jugador que no sea quaterback? Las posibilidades es de uno a diez, pues solo en una ocasión durante la última década se ha llevado el trofeo un running back. Fue Adrian Peterson, de los Minessota Vikings en 2013.

Otro título a nivel individual que tiene mucha expectación es el de rookie del año, es decir, el mejor jugador joven. Se lo están disputando Josh Jacobs y Kyler Murray, con un punto de diferencia y cuotas por debajo de tres. En el fútbol americano se pone cada año el acento en las jóvenes promesas y hay muchas expectativas puestas en ellos.