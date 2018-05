UFC: Yair “El Pantera” Rodríguez quedaría fuera de la UFC

Yair “El Pantera” Rodríguez tendría un pie fuera de la UFC, pues se dice que Dana White liberó su contrato por “El Pantera” se negó a luchar contra Zabit Magomedsharipov en UFC 227. Sin embargo, este no parece un comportamiento típico de la empresa líder en Artes Marciales Mixtas, UFC.

En muy pocas ocasiones la empresa ha oficializado el cese de sus luchadores, pero en esta ocasión sería el mismo Presidente de la UFC, Dana White, quien habría confirmado que “El Pantera” mexicano, quedaba fuera de la institución.

De acuerdo al LA Times, Dana White declaró que el luchador podía irse a otro la do, porque no tienen espacio para él. Al momento en el que se le preguntó a White qué había pasado con Yair “El Pantera” Rodríguez por negarse a pelar con Zabit Magomedsharipov en UFC 227, simplemente señaló que ya no había espacio para el mexicano.

"Él puede ir a otro lado. No tenemos ningún uso para él" declaró Dana White.

De esta manera, el originario de Chihuahua y ganador de The Ultimate Fighter Latinoamérica logró molestar al Presidente de la UFC por negarse a este combate. Todo parece indicar que el regreso de Yair “El Pantera” Rodríguez estaba condicionado, ya que después de un año en aleado del octágono, al mexicano no le parecieron los rivales que le proponían.

Por si fuera poco, el Presidente de la UFC, Dana White, recurrió a su cuenta de Twitter para escribir “Noticia Real” lo que ha ocasionado la incertidumbre entre los fanáticos, pues asegura que de esta manera se estaría oficializando la salida del mexicano Yair “El Pantera” Rodríguez de la UFC. Además, señalaban que el mexicano no merecía salir de esta manera, mientras otros indicaban que era lo justo ya que “El Pantera” se negaba a pelar.

