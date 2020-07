UFC: Peleadora sufre terrible fractura en Abu Dabi (Video)

La luchadora rusa de origen georgiano, Liana Jojua, logró su primera victoria en la UFC, tras vencer a Diana Belbita en la Fight Night 172 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. La 'Loba' necesitó tan solo 2 minutos y 35 segundos para derrotar a la 'Princesa' rumano-canadiense con su llave de brazo, dejándola gritando de dolor.

Liliana Jojua vs Diana Belbita

Jojua narró el escalofriante hecho

"Escuché cómo se rompía su brazo", dijo Jojua en una entrevista a UFC Russia después de la pelea, agregando que no quería hacerlo y que no le gusta "hacer estas cosas horribles, pero si la rival no se rinde, no queda otra".

Jojua destacó que "fue una victoria muy importante, ya que hacía más de dos años que no sentía el sabor de la victoria". La luchadora disputó su primer combate en la UFC en septiembre del año pasado, pero perdió ante Sarah Moras. Desde aquel momento bajó de categoría de peso y se entrenó duro para preparar esta pelea, algo que evidentemente le vino muy bien. Por ahora la 'Loba' no planea volver a pelear en los próximos meses.

La fractura dejó impresionados a los equipos de ambas peleadoras

"Quiero tener 2 o 3 meses para prepararme para mostrar la mejor versión de mí. Así que vamos a esperar. No quiero volver rápido al octágono", concluyó.

Te puede interesar UFC: Kamaru Usman quiere pelear contra Georges St-Pierre

Calvin Kattar derrotó a Dan Ige por decisión unánime (49-46, 49-46 y 48-47): La pelea estelar de la noche no estuvo descompasada con el resto. Se vio un gran combate en el que la emoción siempre estuvo presente. Pese a ello, Ige solo se encontró en el segundo asalto, en el resto de rounds (sobre todo en los últimos) no acabó de saber en qué distancia moverse y falló demasiado. Kattar fue muy preciso para ir dañando a su oponente.