UFC: Peleador sufre brutal KO y queda al borde de la muerte (VIDEO)

Sage Northcutt, era una de las promesas de la Ultimate Fighting Championship, aterrizó en la compañía más grande de Artes Marciales Mixtas (MMA) en el 2015 tras ser descubierto por el presidente de la UFC Dana White, en su reality show 'Looking for a fight'. Sin embargo, tras un inicio prometedor, el luchador estadounidense tuvo que abandonar la compañía para fichar por ONE Championship.

Sage Northcutt vs Cosmo Alexandre

Sage estuvo 9 horas en el quirófano

La principal empresa asiática, que también fichó a dos grandes luchadores de UFC Demetrious Johnson y Eddie Álvarez, apostó por el joven luchador y en su debut tuvo que luchar contra el excampeón del mundo Cosmo Alexandre, pero 29 segundos más tarde, Sage recibió un brutal KO que lo mandó directamente al hospital en donde fue intervenido por ocho fracturas y una operación de casi nueve horas.

Sage no aguató más de 30 segundos de pie

"Recién salido de la cirugía. Tuve ocho fracturas y una intensa operación de nueve horas. Me siento bendecido por la increíble atención y todo el apoyo de ONE Championship, mi familia, amigos y aficionados. Mi rostro de Terminator no está tan mal. '¡Volveré!'", aseguró Northcutt tras aquella brutal paliza que recibió.

Sege casi pierde la vida a causa de las lesiones

Te puede interesar UFC: El KO más violento del ‘Hulk Senegalés’ (VIDEO)

Sage Northcutt, uno de los llamados ‘niños bonitos’ de la UFC cayó por KO en el recién creado torneo One Championship, celebrado en Singapur. El triple campeón del mundo de Muay Thai y cuádruple de Kickboxing brasileño Cosmo Alexandre tardó 29 segundos en enviar al peleador estadounidense a la lona.