UFC: Luchador coreano de MMA reta a Brian Ortega por agredir a su amigo (VIDEO)| 이유화

El luchador coreano de artes marciales mixtas (MMA), Chan Sung Jung, conocido como el 'Zombi coreano', desafió a un combate al estadounidense Brian Ortega, después de un incidente que tuvo lugar el pasado 7 de marzo en el UFC 248.

Brian Ortega

Chang Sung explotó en cólera

Chan Sung Jung y su amigo Jay Park, exlíder de la banda musical de K-pop 2PM, acudieron al evento UFC 248 en Las Vegas (EE.UU.). Mientras que el cantante estaba disfrutando de la competición, el luchador estadounidense Brian Ortega se le acercó y lo agredió.

Ambos peleadores ya se iban a enfrentar en un combate

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

De acuerdo con Chan Sung Jung, el norteamericano Brian Ortega abofeteó a su querido amigo Jay Park justo cuando el coreano se ausentó por unos minutos para ir al baño, sin embargo, cuando regresó de hacer sus necesidades Park contó lo sucedido a Sung Jung quien de maner inmediata amenazó a Ortega.

Te puede interesar UFC: La mejor pelea femenil dentro de las Artes Marciales Mixtas (VIDEO)

"Anoche estuviste sentado a 10 metros de Jay Park y de mí. Durante 2 horas no pasó nada, así que pensé que todo estaba bien. Pero atacaste a Jay Park mientras yo fui al baño. Jay no es un luchador profesional, es un músico", escribió Chan Sung Jung en su cuenta de Instagram y añadió: "Eres un cobarde por abofetear a un músico que no es luchador […] Voy a pelear contigo, te voy a noquear y tu maldita cara va a estar ensangrentada".

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana