UFC: La emoción de la MMA continúa con la Fight Night

Luego de que el pasado sábado regresó toda la emoción de las Artes Marciales Mixtas (MMA), con la espectacular cartelera de la UFC 249 que se desarrolló en el Jacksonville Veterans Memorial Arena del estado de Florida, en la cual Henry Cejudo defendió con éxito su corona de los gallo ante Dominick Cruz, así como Justin Gaethje derrotó por nocaut a Tony Ferguson para adueñarse del cinturón de los ligeros, esta noche regresa la acción al octágono con la Fight Night.

La UFC vuelva a la acción con la Fight Night 173

La UFC regresa con de Fight Night

Los momentos de adrenalina de la UFC, regresan esta noche con el combate estelar de la Fight Night en la que se enfrentarán los semipesados Antonhy Smith (3°) ante Glover Teixeira (8°). Mientras que en otro combate esperado, también se verán las caras Ben Rothwell vs Ovince Saint Preux (pesado); Alexander Hernández (5°) vs Drew Dober (ligero); Ricky Simon vs Ray Borg (gallo) y Karl Roberson-Marvin Vettori (medio).

La UFC ofrecerá una velada explosiva

Es importante mencionar que esta entretenida velada de MMA, incluyendo los combates preliminares y la esperada función estelar entre Smith y Teixeira, se podrá observar este miércoles en punto de las 19:00 horas tiempo de México, a través de las transmisiones realizadas por las cadenas ESPN y Fox Sports Accion.

Cartelera completa de la UFC Fight Night 173

Sin embargo éstas no son todas las buenas noticias, ya que el próximo sábado también habrá competencia dentro de la UFC, ya que esa noche se subirán al octágono Alistair Overeem (8°)-Walt Harris (9°) (pesado); Claudia Gadelha-Angela Hill (gallo); Dan Ige (15°)-Edson Barboza (11°) (pluma); Eryk Anders-Krzysztof Jotko (medio); Song Yadong (13°)-Marlon Vera (14°) (pluma).