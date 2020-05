UFC: Descartada pelea entre McGregor y Díaz

Luego del evento UFC 249 el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White descartò que se pueda realizar la trilogía entre Conor "The Notorious" McGregor y Nate Diaz.

Con una pelea por el título liviano entre el rey indiscutible Khabib Nurmagomedov y el titular interino Justin Gaethje, probablemente después de la impresionante victoria de "The Highlight" sobre Tony Ferguson en UFC 249, el futuro del ex campeón Conor McGregor sigue en el aire y no pelearìa contra Nate Diaz.

Este rumor inició luego que McGregor deseara suerte un excelente combate a sus ex compañeros de equipo en la UFC en el evento del sábado en Jacksonville por lo que Díaz respondió callando la boca del “Notorius”.

McGregor respondió rápidamente, diciéndole a Diaz que "cierre los ojos y firme el contrato".

Se le preguntó a White en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 249, si había algo en proceso para una pelea de trilogía entre los dos, pero inmediatamente White rechazó la sugerencia.

Descarta la UFC pelea entre Conor McGregor y Nate Diaz

"Quiero decir, no se quieren, pero, no, no pasa nada. Quiero decir, Conor quiere pelear, ni siquiera sé si Nate quiere pelear”, dijo White.

McGregor quiere la tercera contra Diaz

Conor McGregor y Nate Diaz se conocieron por primera vez en 2016, cuando el californiano reemplazó a Rafael dos Anjos con poca anticipación y tocó al entonces campeón de peso pluma "The Notorious" con un estrangulador trasero desnudo en una competencia de peso welter. Revancharon cinco meses después, con McGregor saliendo victorioso por decisión mayoritaria después de cinco rondas.

McGregor ganó el título indiscutible de 155 libras en su próxima pelea, noqueó a Eddie Alvarez en el Madison Square Garden y luego desafió a la leyenda Floyd Mayweather en el ring de boxeo. Diaz, por otro lado, tomó un largo descanso del deporte después de su revancha con McGregor, regresando en agosto de 2019 para ganar una decisión contra Anthony Pettis.