UFC: Asegura Masvidal que no peleara contra Covington

Después de aceptar una pelea con solo seis días de anticipación, Jorge Masvidal se las arregló para quedarse hasta la campana final con Usman, pero aún se quedó corto en la decisión. Ahora su objetivo principal es ganar una revancha y está dispuesto a enfrentar a cualquiera para llegar allí que no sea Colby Covington.

Luego de la pelea el pasado fin de semana, en rueda de prensa, Jorge Masvidal mencionó que no peleará contra Colby Covington ya que no es rival digno de sus puños, porque lo puede terminar en un abrir y cerrar de ojos ya que está por debajo de su nivel, por eso no aceptará pelear contra él.

Give me 15 days coach #supernecessary https://t.co/5P522plXaK — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) July 13, 2020

Masvidal detesta a Covington

Jorge Masvidal y Colby Covington se han involucrado en una guerra de palabras muy pública desde que su amistad se transformó en una rivalidad. Anteriormente, los pesos welter entrenaron juntos en American Top Team en Florida durante varios años.

Permanecieron en desacuerdo durante bastante tiempo, incluso cuando sus compañeros de equipo trabajaban bajo el mismo techo, pero Covington recientemente se separó del equipo para atacar por su cuenta.

You know who they’re gonna call Marty and it ain’t the Ghostbusters Junior! ���������� pic.twitter.com/9RgHd4Cczi — Colby Covington (@ColbyCovMMA) July 4, 2020

Si bien esa puede ser una pelea comercializable, Masvidal simplemente no ve cómo eso hace mucho por él después de que Usman terminó Covington en diciembre pasado.

"Además de usted y un par de reporteros aquí, nadie conoce a ese tipo", dijo Masvidal. "Y acaba de terminar con el tipo con el que peleé con seis días de anticipación. Se rompió la mandíbula, tuvo que salir corriendo de allí, aclaró Jorge Masvidal al referirse a Colby Covington.

Masvidal agregó que tuvo seis días para prepararse contra el campeón y aún así no salió lastimado ni en camilla, aunque aceptó que sí se cansó pero no sufrió daños graves y si pelea contra Covington será demasiado fácil por lo que no aceptará nada que ver con “el punk”.