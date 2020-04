UEFA: Revelan fecha de reanudación de la Champions League

La Champions League tendría fecha de reanudación tras el parón por la pandemia del Coronavirus, competición que se quedó en los octavos de final. La vuelta del Barcelona vs Napoli y del Manchester City vs Real Madrid se jugarían el 7 y 8 de agosto y, a partir de ahí, se realizaría cada tres días hasta organizar el 29 del mismo mes la final en Estambul, decisión que ha generado gran esperanza en los todos los aficionados al futbol.

La UEFA ya cuenta con las fechas para la posible reanudación

La UEFA reanudará la Champions League

De acuerdo con la televisión italiana “Sky Sports”, la UEFA está preparando un programa que permitirá terminar la temporada 2019-2020 de la Champions League, la cual fue interrumpida a mediados de marzo cuando todavía faltaban por disputarse cuatro partidos de vuelta de los octavos de final: el Barcelona vs Nápoles, el City vs Real Madrid, el Juventus vs Lyon y el Bayern Múnich vs Chelsea.

La Champions League sigue esperando a un campeón

Según Sky Sports, dichos encuentros se jugarán entre el 7 y el 8 de agosto para organizar a continuación las siguientes rondas, siempre de ida y vuelta, con tres días de descanso entre ellas: los cuartos se jugarían el 11-12 y el 14-15 de agosto mientras que las semifinales se organizarían el 18-19 y 21-22 del mismo mes. Mientras que la final será el 29 en el Estadio Ataturk de Estambul.

La final será el 29 de de agosto en Stambul

Te puede interesar Antonio Rüdiger revela anécdota junto a Messi en la Champions League

A pesar de que la UEFA ya tiene decretadas las fechas de los encuentros, aún todavía falta definir si los duelos se jugarán a partido único (siempre a partir de cuartos), además de dar a conocer los horarios que podrían cambiar a causa del calor que azota varios países del sur de Europa.