Tyson Fury y su dieta de 5 mil calorías que aplicó para defender el título

El taxista de 33 años Tyson Fury está a punto de defender el título de pesos pesados enfrentándose a Deontay Wilder, por lo que previo a su pelea tuvo que aplicar una dieta estricta.

Pero a diferencia de otros deportistas que reducen calorías, al pugilista le interesaba mantener su peso para poder estar en la categoría de pesos pesados, lo que requiere mucha disciplina.

Tyson Fury come 5 mil calorías al día

El boxeador estuvo sometido a un régimen de dieta con un cocinero especial, quien dio una entrevista a Coffee Friend, quien relató cuáles son los alimentos que consume Fury para mantener su peso y su régimen de 5 mil calorías.

“A primera hora de la mañana, Tyson toma un café con su desayuno y dependiendo lo que come, son las actividades del día”.

Con respecto a su peso, el cocinero informó que también tiene que ver con el ejercicio que realiza el deportista.

El boxeador defenderá su titulo este 9 de octubre

Será este 9 de octubre cuando el T-Mobile Arena en Las Vegas Nevada, que el pugilista defienda el título de pesos pesados para el que se sometió a esta dieta.

“No come comida basura, en realidad no le apetece nada de eso. También come cosas como yogures y tazones de frutas, así que le damos toneladas de antioxidantes lo cual es excelente para deshacerse del estrés”,