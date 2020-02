Tyson Fury le quita el Invicto a Deontay Wilder (VÍDEO)

Tyson Fury se convirtió en el nuevo campeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de noquear en el séptimo round al estadounidense Deontay Wilder en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada

El boxeador Británico Tyson Fury logró el cinturón de los pesos pesados al noquear en el séptimo round al ex campeón Deontay Wilder, tras un duro combate que llegó al séptimo round, donde la esquina del peleador Estadounidense decidió tirar la toalla para que la lluvia de golpes que recibía el nacido en Tuscaloosa, Alabama.

“Un gran reconocimiento a Deontay Wilder, vino esta noche y en realidad enseñó el verdadero corazón de campeón. “Le pegué un limpio derechazo, se cayó y se levantó, es un guerrero. Regresará y será otra vez campeón”, dijo Fury.

Desde que inició la pelea en el MGM Grand, se vio un dominio total de Tyson Fury arriba del ring lanzando golpes, midiendo a Wilder y utilizzando una estrategia de cazador que inhabilitó al ex campeón quien cayó en dos ocasiones a la lona.

En el tercer round, Tyson Fury le conectó un derechazo a la oreja a Deontay Wilder rematandolo con otro golpe de izquierda quien cayó a la lona logrando recuperarse y continuar con la pelea.

Para el cuarto round el ex campeón se veía cansado y se veía tambaleante del K.O del tercer round. En este episodio de la pelea Wilder regresó a lona sin embargo el árbitro no avalo el nocaut argumentando que el ex campeón se había resbalado.

Tyson Fury noqueó en el séptimo round a Deontay Wilder

Tyson Fury llegó, peleó y ganó en el séptimo round

En el quinto round el Norteamericano sufrió su segunda visita a lona oficial de la noche gracias a un gancho al hígado conectado por Fury.

Tras llegar el séptimo round Deontay Wilder era un total maniquí arriba del ring estaba agotado, cansado, visiblemente lesionado del rostro con sangre por todas partes y solo se paraba por la inercia de su cuerpo, oportunidad que aprovechó el nuevo campeón de los pesados del CMB Tyson Fury y lograr lo que habían prometido en la semana derrotar al campeón.

