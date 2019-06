Tyson Fury, el “Rey Gitano” rectificando el rumbo

La victoria solo aceleró su espiral descendente. Hubo mucho abuso de drogas y consumo excesivo de alcohol. Él se disparó a más de 400 libras. Los graves problemas de salud mental lo tenían al borde del suicidio.

El "Rey Gitano" fue despojado de sus cinturones, aunque un boxeador no puede perder el título lineal excepto en el ring, o al pasar a otra división de peso o retirarse, y estaba fuera del ring, lidiando con sus problemas, por 31 meses hasta volver el pasado junio. Fury se enfrentó a dos oponentes menores en el camino de regreso, deteniendo a Sefer Seferi en el cuarto asalto y ganando una decisión unilateral a 10 asaltos sobre Francesco Pianeta.

Eso preparó el escenario para su pelea épica con el campeón Deontay Wilder en diciembre en Los Ángeles, en el que Fury demostró que estaba claramente en un lugar mejor. Superó a Wilder por largos períodos de tiempo y superó dos caídas, incluida una pulverizadora en el 12° asalto que, de alguna manera, sobrevivió. Fury terminó con un empate, pero muchos pensaron que merecía ganar.

Ambos hombres pidieron una revancha inmediata, y uno estaba casi finalizado cuando Fury y el promotor Frank Warren decidieron ir en una dirección diferente, al menos por el momento. Fury en cambio firmó un mega-acuerdo con Top Rank para promocionarlo y llevar sus peleas a las plataformas de ESPN.

Tyson Fury vive una nueva etapa de su carrera profesional.

El acuerdo comienza con Fury defendiendo la corona lineal contra el desconocido pero invicto Tom Schwarz hoy en el MGM Grand Garden Arena, y Fury no puede estar más feliz. "Boxeo porque me gusta mantenerme feliz, y me alegra pelear", dijo Fury, tan comprometido como siempre, esta semana. "Planeo boxear hasta que ya no pueda boxear. Me siento fantástico en este momento. Estoy muy contento en el lugar en el que estoy en mi vida en este momento. Quiero seguir boxeando. No me veo retirándome. Acabo de cumplir 30 años. Me quedan más de 10 años en este deporte, así que tendrán que seguir viéndome durante los próximos 10 años, me temo. Seguir entreteniéndoles, seguir haciendo grandes espectáculos.

"El único título que me importa es el campeonato lineal del mundo. Hace mucho, mucho tiempo, y ese es el que defiendo con orgullo y honor".

Tyson Fury es además, poseedor de un carisma realmente especia.

Pero ahora Fury, posiblemente la mayor personalidad del boxeo, tendrá su primera pelea en la capital mundial del boxeo, Las Vegas, donde los showmen están de moda. Nunca había estado en Las Vegas hasta que llegó hace aproximadamente un mes para la segunda mitad de su campo de entrenamiento, y está ansioso por finalmente pelear en la ciudad que ha acogido muchas de las peleas más importantes del boxeo durante décadas.

"Las grandes peleas ocurren en Las Vegas. Recuerdo que me desperté para ver a Ricky Hatton y Floyd Mayweather [en 2007] en el MGM. Muchas peleas icónicas han estado allí, así que para poner mi nombre en esa lista es otra cosa que queda fuera de la lista.

Ricardo D. Pat