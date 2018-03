Twittero pide que suspendan a Canelo y ¡éste le contesta!

El mexicano Sául Álvarez, quien se encuentra en medio de un escándalo, respondió a través de las redes sociales a un aficionado que pedía que se suspendiera la pelea entre el boxeador y el kazajo Gennady Golovkin.

El nacido en Guadalajara no tardó en responder de manera tajante que ni en sueños pidan eso, pues, el púgil mexicano quiere desquitarse del Kazajo.

'No la chingues no pidas eso acuérdate que me quiero desquitar por culero, saludos ', escribió Saúl Álvarez.

No la chingues no pidas eso acuérdate que me quiero desquitar por culero saludos https://t.co/UOQJw8coW5

Canelo fue suspendido de manera temporal el día de hoy por la Comisión Atlética del Estado de Nevada, y el próximo 10 de abril tendrá una audiencia donde se definirá el futuro de la pelea del próximo 5 de mayo entre Álvarez y Golovkin.

El pasado 17 y 20 de febrero se arrojó el positivo a 'Canelo', pero fue el 5 de marzo cuando 'Golden Boy Promotions' dio a conocer los resultado mediante un comunicado.

Bob Bennett, director ejecutivo de la comisión, dio a conocer la información a ESPN, sin embargo, se negó a afirmar si el combate que Álvarez tiene el próximo 5 de mayo contra el kazajo Gennady Golovkin, corre riesgo de ser cancelado.

'Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y molesta, pues nunca me había sucedido. Me someteré a todas las pruebas que me exijan para aclarar esta bochornosa situación y confío que al final se impondrá la verdad', manifestó el pugilista en el comunicado que dio a conocer su promotora a principio de mes.