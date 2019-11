Tuchel molesto por las indisciplinas de Neymar

Thomas Tuchel, técnico del París Saint-Germain, comentó este jueves que no le gustó que Neymar viajara el pasado martes a Madrid para presenciar la Copa Davis.

"¿Como entrenador me gusta ese viaje? No. ¿Es el momento de perder la cabeza? No, pero ¿Qué puedo hacer? No soy su padre, ni la policía. Soy su entrenador. Y ayer se entrenó bien", afirmó el técnico germano en la rueda de prensa previa al partido que tendrán ante el Lille.

Dio a conocer su molestia en conferencia de prensa

Neymar con amigos en la Copa David.

Por otro lado, Tuchel destacó que Neymar ha sido muy profesional y su comportamiento ha sido bueno durante las últimas semanas para recuperarse de la lesión.

"Ha sido muy profesional en las dos últimas semanas, ha trabajado más que los demás, con entrenamientos individuales y con el grupo", comentó el estratega.Por último, el técnico indicó que espera que Neymar sea decisivo en los próximos duelos del PSG, empezando por el del viernes. "Si juega con nosotros será muy peligroso para el rival. Eso es lo que le da al equipo y es necesario si queremos seguir ganando", finalizó el alemán.

Neymar recibiendo indicaciones.

Hasta el momento PSG es líder del torneo con 30 unidades y no hay nadie quien los alcance, producto de 10 partidos ganados y tres perdidos y ha sido una de las delanteras más letales pues llevan 28 anotaciones y tan solo ocho en contra. El equipo que le pisa los talones es el Olimpique de Marsella con una diferencia de ocho puntos, puesto que ellos tienen 22.

