Tuca planea convocar jóvenes para fechas FIFA

A pesar de que será interino, Ricardo Ferretti planeará a largo plazo durante estas fechas FIFA de septiembre y octubre y las convocatorias serían con futbolistas que puedan asistir a los Mundiales de Qatar 2022 y 2026 en Concacaf.

Para el mes de septiembre, Tuca no llevará a futbolistas como Javier Hernández o Andrés Guardado. Estarían considerados jugadores de Tigres como Jürgen Damm, Javier Aquino y Hugo Ayala, quienes ya fueron notificados por Dennis Te Kloese en la lista provisional que realizó a lado de Gerardo Torrado. Además de los jóvenes que militan en Europa.

“Tengo entendido que hay ciertos jugadores que tienen ciertos detalles pero que están en la mejor disposición. Hay unos que pueden venir y van a venir, otros por el proceso, a largo plazo se va a pensar de una forma, a corto plazo de forma distinta".

“Es razonable pensar para el 2022 y hasta el 2026 se va a pensar en jugadores jóvenes. Aunque todos merecen respeto; Rafa llegó a jugar cinco Mundiales pero no hay que olvidarse cómo empezó, ahorita tiene 36, 20 años, cinco Mundiales”, declaró en rueda de prensa.

Listas de Juan Carlos Osorio

El Bigotón mencionó que ya se tomó el tiempo para investigar las listas que hizo Juan Carlos Osorio y hablará con Yon de Luis, Guillermo Cantú y Torrado y checar el proyecto que buscan, pues reiteró que sólo estará de forma interina.

Gerardo Torrado

“El proyecto que me toca son las fechas FIFA de este año y espero que ellos encuentren a quienes llevarán el proceso al Mundial. A mí no me va a tocar la Copa Oro. La lista va ser tirando mucho hacia el proyecto 2022”, manifestó.

La segunda era de Ferretti como interino empezará en septiembre, con los amistosos ante Estados Unidos y Uruguay, los días 7 y 11 del mencionado mes.