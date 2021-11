Tuca Ferretti se disculpa por comentarios homofóbicos, pero no entiende el problema

El director técnico (DT) Tuca Ferretti se disculpó por sus comentarios homofóbicos realizados después del partido entre el Club Tigres y el FC Juárez, el equipo al que dirige, pero parece que no entendió muy bien cuál fue el problema, pues aseguró que sus palabras solo fueron una “broma”.

En una entrevista con David Faitelson, Ferreti reconoció que sus comentarios homofóbicos y sexistas no fueron apropiados, por ello pidió disculpas a las personas que haya ofendido, pero el DT intentó justificar sus palabras asegurando que solo se trató de una “broma”.

“Acepto, fue inapropiado, voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista en Monterrey, tener más cuidado con esto, a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, porque la gente se ofende y esta es mi responsabilidad, por lo que representó en el futbol mexicano, no debo de hacer comentarios inadecuados. Pido una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas” dijo Ferretti en medio de la polémica por insultar a reporteros

Tuca Ferretti aseguró que no es una persona homofóbica

Aseguró que sus comentarios solo fueron una broma

Así mismo aseguró que él no es una persona homofóbica, auque en múltiples ocasiones preguntó si había “maricones” en la conferencia de prensa que se dio después del partido.

Evidenciando aún más que no entendió cuál era el problema, Ferreti aseguró que desde hace tiempo realiza este tipo de “chistes” con la prensa de Monterrey por que tiene confianza con ellos, pero reiteró que no fue su intención ofender a nadie.

“Mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial ¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaban? tú dices que yo dije cierto tipo de cosas, yo no tengo ningún problema homofóbico de ninguna parte, tú me conoces, siempre he sido una persona seria pero con la gente que tengo confianza soy bromista, a lo mejor los chistes que antes contaba ya no son válidos”

Después de sus comentarios homofóbicos la Comisión Disciplinaria abrió una investigación en contra de Ferreti y él aseguró que estaba dispuesto a aceptar sin ningún problema la sanción por su lamentable comportamiento, aunque también reveló que la Liga MX lo suele castigar más que a otras persona que también han incurrido en estas mismas faltas.

“Si hay sanciones, las tengo que aceptar, la verdad, dentro de la Liga MX, uno de los mayores castigos y ejemplos es sobre mi persona, digo algo y pago, muchas personas han dicho ciertas cosas y no pasa nada”.

¿Qué fue lo que dijo el Tuca?

Al iniciar su conferencia de prensa tras la derrota de su equipo FC Juárez 3-0 en la última fecha del Apertura 2021, el director técnico Tuca Ferretti preguntó "¿Hay viejas? ¿maricones?" desatando gran polémica.

