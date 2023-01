'Tuca' Ferretti asegura que 'Piojo' no será DT de la selección mexicana

La duda sobre quién tomará el puesto de entrenador de la selección mexicana sigue persistiendo en los aficionados y los micrófonos de la prensa. Mucho se ha especulado de quién podría ser el nuevo rostro que acompañe a la selección para el mundial próximo a jugar entre los países de México, Canadá y Estados Unidos.

La respuesta no ha sido clave y mientras se acorta la espera, los nombres que más ruido hacen para ocupar el importantísimo papel son Miguel 'el piojo' Herrera y Guillermo Almada. Este último, puesto en duda, pues se comentó podría tomar el equipo una vez cerrado el semestre con su equipo actual, el Pachuca.

Tras una entrevista para el programa Futbol Picante de ESPN, Ricardo 'El tuca' Ferretti, aseguró ante las cámaras quién no sería el estratega a ocupar la silla dentro de la selección mexicana. Pues muy confiado en sus palabras tachó a Miguel Herrera dentro de las oportunidades.

"... yo te platico una, el 'piojo' no va a ser. No va a ser y no sólo por el tema de los aztecos."