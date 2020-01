“Tuca” Ferreti argumentó que no afecta la derrota frente al América| Araceli Esteban Nolasco

Contundente fue la respuesta del técnico de los Tigres, Ricardo “Tuca” Ferreti quien lamentó el funcionamiento del club y el resultado que se obtuvo la noche del sábado frente al América, asegurando que varios jugadores empieza a retomar el ritmo con el resto de la plantilla y que no afectará en lo anímico al club.

“Me deja una muy mala impresión. No es lo que yo esperaba. Yo espero que cambie porque las que tenemos no metemos y cometemos una equivocación y es gol. Espero que esto cambie y si hay necesidad de cambiar jugadores, no tengo ningún problema”, indicó el técnico brasileño en la derrota que tuvieron por marcador de 1-0 a favor de las águilas.

"Tuca" Ferreti lamenta haber perdido

Reportero: Tu equipo se nota ya un poco cansado por el sistema de juego que implementas Tuca Ferreti: Es tu apreciación y es válida. Cuando ya no te apasiona tu trabajo y lo haces por necesidad o por compromiso. ¿A que edad pensionar a un técnico? pic.twitter.com/OLHbzuBfQq — Héctor Coronado (@HctorCoronado12) January 19, 2020

Por su parte, el técnico habló sobre la salida por lesión de Rafael Carioca quien resaltó que se complicó el panorama de los felinos, aunque aseguró que no debió ser determinante como para caer en el Estadio Azteca. Cabe recordar que los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera consiguieron la victoria por la mínima diferencia con gol de Henry Martín.

“Rafa es un jugador que da pausa y posesión en la transición entre ofensiva y defensiva. Cuando estos jugadores salen pueden costar un poco de trabajo, pero no como para perder el partido”, finalizó el entrenador de los de la UANL.

Los Tigres se ubican en la posición 14 de la tabla general

Los Tigres se ubican en la posición 14 de la tabla general, con apenas un punto, mismas que consiguieron al empatar con Atlético San Luis en la jornada 1. Para el próximo sábado 25 de enero se verán las caras ante Atlas que está pasando por un buen momento, hasta la Sultana del norte a las 20:00 horas (Centro de México), juego correspondiente a la jornada 3.

