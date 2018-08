Trump utiliza el deporte para dividir Estados Unidos: LeBron James.

El nuevo jugador de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James ha declarado que el Presidente Donald Trump utiliza el deporte para dividir a Estados Unidos.

LeBron aseguró que el mandatario estadounidense está utilizando el deporte para dividir al pueblo. Por ser afroamericanos o por el color de piel, James no puede entender las acciones de Trump en un país que ya había superado esa etapa.

“Creo que nuestro presidente está tratando de dividirnos. Lo que he notado en los últimos meses es que ha utilizado de alguna manera el deporte para dividirnos, y eso es algo que no puedo entender”, declaró en una entrevista para CNN.

Para el basquetbolista LeBron James de 33 años de edad el Presidente Donald Trump ha utilizado al deporte para dividir a Estados Unidos, ya que el tema de la cuestión racial está tomando mucha más fuerza con la presencia del actual mandatario.

“Estamos en una situación ahora, en Estados Unidos, donde toda la cuestión racial se ha recrudecido. No me puedo callar y no decir nada”, aseguró.