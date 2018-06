Tricolor con elementos necesarios para superar goliza ante Suecia

La Selección Mexicana tiene en su poder todos los elementos necesarios para sobreponerse a la fuerte caída sufrida frente a Suecia y conservar el sueño intacto por trascender en el Mundial Rusia 2018. Así lo piensa el psicólogo Alejandro Molina, quien resaltó la mentalidad y liderazgo que predomina en este Tricolor.

“Este tipo de jugadores son de otra generación, tienen la mentalidad y la actitud, no creo que les sea difícil sobreponerse. Yo estoy convencido de que se van a realinear, lo van a hablar, se van a reponer y van a volver como un equipo sólido y fuerte".

"Para mí no es algo difícil por las condiciones y el liderazgo de elementos como Rafa Márquez, Andrés Guardado o Guillermo Ochoa, que son jugadores con los que pude convivir por más de dos años y sé de su calidad personal. Van a volver con éxito sin duda”, afirmó Molina.

Alejandro Molina

“Parte de lo que se tiene que saber es que lo de este miércoles fue un éxito porque se logró el pase. El equipo tiene que conectarse con eso para llegar bien a la siguiente fase y se tiene que unir con ilusión, con alegría, con el corazón para volver otra vez como en el primer día. Debe sentirse satisfecho de que lo logró, pero con el sueño”, afirmó el colaborador de RÉCORD, quien trabajó con la Selección Mexicana durante la gestión de Ricardo La Volpe.

A pesar de eso, Molina admitió que la derrota azteca es a su vez una buena llamada de advertencia que debe servir para analizarse y arribar sin temores ante Brasil, el próximo contrario.

Tricolor con elementos necesarios para superar goliza ante Suecia

“Eso no significa que no se vea qué se hizo bien y mal en el desempeño, sino atreverse a soñar para generar la confianza y no llegar con temores al partido contra Brasil. Es una llamada de atención también que no viene mal, para decir '¿qué nos pasó?'. Alerta a no confiarse. Escucho a la gente que opina, que los mata, que les tira, pero lo importante es que ellos desde dentro vuelvan otra vez a contactar con lo que son capaces de hacer”, finalizó.