‘Tributo a los inmortales’: Salón de la fama del deporte yucateco

Todos los lunes, a partir del 15 de enero, en la sección Arena de La Verdad Yucatán iniciaremos la publicación de ‘Los Inmortales del Deporte Yucateco’, un proyecto conjunto entre esta casa editorial y directivos del Salón de la Fama, que presentará la vida y obra de cada uno de los atletas que integran este recinto.

Para confirmar la realización de este proyecto, visitaron la redacción de La Verdad Yucatán, el ingeniero y periodista Gaspar López Poveda, presidente del Salón de la Fama, y el profesor Felipe Duarte, administrador, quienes han estado sumamente activos en todo lo relativo a las gestiones para la edificación del museo, realizando coloquios, entregando reconocimientos a varios deportistas destacados. Además ya planifican visitas a diversos municipios y cursos, como el de crónica de béisbol para presidentes de ligas de todo Yucatán.

Gaspar, ¿Cómo surgió la idea del salón y cuánto tiempo tardaron en aterrizarla?

Fue la sexta ocasión que se intenta hacer un Salón de la Fama, hubo un intento de boxeo, un intento de béisbol, otro global del deporte, y siempre fracasaba por cuestiones políticas y por intereses de muchas personas que no ven esto con la filosofía y la intención que le vemos nosotros, que es destacar a las glorias del deporte yucateco.

¿Quiénes fueron los pioneros de este proyecto?

En este sentido cabe destacar que el profesor Duarte fue el que integró el grupo y quien me invitó a unirme; también participaron Emmanuel Azcorra, Russell Gutiérrez (+), Guty Espadas Jr., y algunos más, con el apoyo invaluable de don Efraín Lugo Ricalde (+). Todos nosotros hicimos lo que fue desde las bases, obviamente, tomados del reglamento de otros salones de la fama, definiendo las propias.

¿Cuántos inmortales ya forman parte del Salón?

Ahora son 64, son bastantes.

¿Qué es lo que distingue a los deportistas yucatecos?

Me llena mucho de orgullo el grado de educación y de humildad del atleta yucateco, yo siempre lo he dicho, no he encontrado nunca un no, nunca he encontrado una mala cara del deportista yucateco, eso es base, porque eso te marca como persona, y además la garra, la garra de Guty, de Freddy Castillo, de Miguel Canto, de Juanito Herrera boxeando con un brazo dislocado durante varios rounds contra Santos Laciar; Juan José Pacho en el terreno de juego mientras su papá estaba muriéndose de cáncer, esa garra del deportista yucateco, ese amor al deporte es lo que los distingue de los demás.

Felipe, el Salón sería incluso un atractivo turístico de mucha relevancia

Así es, el Salón de la Fama aquí en Yucatán ya es una realidad, ya es un proyecto consolidado, hoy por hoy Yucatán ya tiene ese recinto en el imaginario de la gente, físicamente nosotros ya prácticamente ya estamos en un acuerdo con el gobierno del estado, así lo anunció el señor gobernador, de proporcionarnos tanto el espacio físico como recurso para que ese fideicomiso manejarse para que se vaya ejecutando en pro del deporte en este caso del Salón de la Fama.

Felipe, ¿qué opinas de este proyecto conjunto con La Verdad Yucatán?

Es una genialidad que La Verdad Yucatán ha tenido en sí el poder hacer un Salón de la Fama virtual, nosotros depositamos nuestra confianza en ustedes porque sabemos el profesionalismo, el acompañamiento que nos han dado y creemos que es un periódico que siempre ha caracterizado precisamente por decir siempre la verdad, para nosotros depositar nuestra confianza mutua es algo que va en beneficio del deporte, estamos muy agradecidos, ojalá que esto sea coleccionable, creo que a nadie se la había ocurrido esta idea, que tuviéramos una colección gráfica de todas las ediciones que se vayan haciendo semanalmente, felicidades a La Verdad, muchas gracias y creo que estarán abonando algo muy importante para el deporte yucateco.

¿Qué opina del proyecto Gaspar?

Agradecerle al periódico, esto es un apoyo al deporte yucateco sobre todos a los deportistas y especialmente a las familias de los atletas que se van a sentir orgullosos de que la gente esté viendo lo que están haciendo sus familiares.