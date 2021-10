Tribuna de un estadio se derrumba por celebración de aficionados

Un sector de la tribuna en un estadio de fútbol se derrumbó este domingo en el partido de la Eredivisie entre el NEC Nimega y el Vitesse Arnhem, en Países Bajos.

Lo sorprendente, resaltan medios internacionales, es que a pesar de las dramáticas imágenes de las gradas viniéndose abajo, no hubo lesionados ni incidentes que lamentar.

El accidente en las gradas ocurrió hacia el final del partido, cuando los aficionados del NEC Nimega celebraban la victoria 1-0. Mientras saltaban de alegría, la parte inferior de la tribuna se vino abajo cuando los jugadorgrandstandes del equipo estaban justo enfrente de la afición.

"No me consta que haya lesionados", declaró ante la televisión pública neerlandesa Wilco van Schaik, presidente del NEC Nimega.

¿Qué evitó la tragedia?

Como puede verse en las imágenes que La Verdad Noticias comparte arriba, un contenedor ubicado justo en la parte de abajo de la tribuna evitó que se derrumbara por completo, lo que pudo haber sido una tragedia mucho mayor.

El director general del NEC Nimega, Wilco van Schaik, explicó a la cadena de televisión ESPN que "afortunadamente no hay víctimas" y que "fue un milagro que no haya sucedido nada". "Me he quedado mudo, por la cabeza me han pasado todo tipo de cosas. El contenedor que había debajo ha impedido males mayores", agregó Van Schaik a la cadena estadounidense.

Investigarán el derrumbe

El estadio fue remodelado en 1999.

Van Schaik anunció que el club se encargará de investigar lo sucedido a partir de este lunes con el fin de evitar otro evento igual.

El estadio del NEC Nimega, inaugurado en 1939 y con espacio para 12.500 aficionados, fue completamente renovado a principios de la década del 2000 y pasó la inspección anual de este año, según aseguró Schaik.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.