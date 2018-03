Tri sub 17 se mete a octavos

En una gris actuación, la selección mexicana sub 17 logró su boleto a octavos de final de la Copa del Mundo

En una gris actuación, lalogró su boleto ade la categoría en la India, luego de empatar sin goles a, que quedó eliminado, en partido del. Con este resultado el cuadro que dirige Mario Arteaga sumó apenas dos unidades para ocupar el tercer sitio de dicho sector; el cuadro andino llegó a uno y se fue sin hacerse presente en el marco rival. Trasy la derrota de los andinos con Irak, el empate les bastaba para avanzar, pero el cuadro de ladejó en claro desde el inicio que querían el triunfo. La posesión del esférico fue totalmente para el Tri ante un conjunto sudamericano que requería del triunfo para avanzar, pero que nunca dieron muestras de buscarlo y solo apostaron por algún contragolpe o error del rival para conseguirlo. Esa mayor tenencia del balón no pudo ser reflejada en el marcador por México que confirmó esa falta de creatividad para generar peligro, más allá de los esfuerzos individuales de, para irse así al descanso. La parte complementaria fue prácticamente idéntica al primer tiempo, ya que México siguió con esa actitud de buscar el gol, pero sin los argumentos para conseguirlo. Un grave error del porterole dio la oportunidad ade convertirse en el héroe, luego que no atinó a despejar un esférico que le quedó al jugador de Pachuca, que abrió paray le regresó la pared y con todo para definir estrelló su reate en el travesaño al minuto 91. Todavía en el último suspiro, Chile tuvo la del triunfo, perodentro del área no atinó a pegarle de buena forma para su remate a un lado y así permitir que México avance como uno de los mejores terceros lugares para verse las caras con Irán en la siguiente ronda, rival que en hace un par de semanas lo goleo 3-0 en duelo de preparación.