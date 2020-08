Travieso vs Chávez 3 ¡Confirmado para septiembre! (VÍDEO)

Julio César Chávez confirmó una tercera pelea de exhibición contra Jorge “Travieso” Arce para el mes de septiembre en en el Gran Hotel de Tijuana, a puerta cerrada para evitar contagios de COVID-19.

El César del boxeo dio la gran noticia de enfrentar al travieso en una tercera pelea de exhibición y las otras dos fueron un éxito para ambos pugilistas y para todos los aficionados del boxeo en general.

Julio César Chávez comentó que está contento de volver a subir otra vez al ring con él para enfrentar al “Travieso” ya que le gusta pelear contra el de los Mochis ya que da un buen espectáculo.

“La verdad cuando anuncio que voy a hacer una exhibición me empiezo a presionar mucho y me empiezan a salir todos los dolores, pero ya no puedo arrepentirme”, dijo Chávez.