Travieso Arce recuerda cuándo fue discriminado en Las Vegas: “Me vio muy jodido”

El Travieso Arce narró la ocasión en que lo discriminaron en una tienda de Las Vegas y no lo querían atender porque lo vieron “muy jodido”, según contó en una a plática para un podcast de "Un Round Más" de Erik "Terrible" Morales.

El boxeador reveló que lo discriminaron cuándo entró a una tienda de ropa de marca, donde al verlo le preguntaron si tenía dinero para pagar.

La historia se desarrolló luego que el boxeador se convirtió en campeón mundial. Revela que lo invitaron a una cena en Las Vegas donde estarían otros campeones, por lo que su representante le pidió que se comprara un traje, segun contó el Travieso en el podcast.

Así discriminaron al Travieso Arce en Las Vegas

El boxeador indicó que Guillermo Brito le dio diez mil dólares por lo que el pugilista se dispuso a buscar el traje ideal para utilizar en la famosa convención del CMB. Fue entonces que se dispuso a entrar a una lujosa tienda en el Caesars Palace, donde se llevó una gran sorpresa, pues al principio no fue muy bien recibido.

"Entró a una tienda y dije: '¡vístame!', en una tienda muy cara, muy buena, de marca, pero la persona que lo atendía "me vio muy jodido", indicó. Asegura que en aquella ocasión su cara estaba inflamada por los golpes que había recibido tras su última pelea en Corea del Sur.

"El vato me vio muy jodido y me dijo: 'oye, pero esta tienda es cara, pero ¿tú traes dinero?, ¿traes plata? Porque esta tienda es muy cara'; pinche güey, no sabe quién soy, me acabo de coronar campeón mundial. Saqué los 10 mil dólares, puros billetes de a 100 y le dije: '¿me alcanza?'".

Indicó que una vez que le mostró todos los billetes el vendedor de inmediato se apresuró a atenderlo, por lo que finalmente el boxeador se compró una traje Bernini "carísimo", unos zapatos Ferragamo, una corbata Brioni: "me vestí como dandy, muy chingón".

¿Cómo se llama el boxeador Arce?

Es uno de los boxeadores más destacados de México

El boxeador es comúnmente conocido como el Travieso Arce, pero su verdadero nombre es Jorge Armando Arce Armenta. Él fue campeón mundial en cinco divisiones diferentes: minimoca, mosca, supermosca, gallo y supergallo y es el único boxeador mexicano con esa marca.

