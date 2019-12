'Travieso' Arce le SIGUE TIRANDO a Julio César Chávez (Video).

El ex pugilista mochiteco Jorge el ‘Travieso’ Arce se encuentra preparándose para un segundo combate en contra de Julio César Chávez, quienes tras la primera pelea que sostuvieron el pasado mes de noviembre se han dedicado alguno que otro comentario que ha calentado la pelea que está pactada para el próximo mes de febrero.

La siguiente contienda entre las ex figuras del boxeo mexicano será en el segundo mes del 2020 y será en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Pero el ‘Travieso’ Arce no ha dejado de ponerle pimienta a la contienda, ya que le dijo a Chávez que le iba "a quitar lo hablador" y además aseguró que en su carrera fue siempre limpio; haciendo referencia a los problemas con las adicciones que pasó ‘El César del Boxeo’.

Jorge ‘Travieso’ Arce le tira con todo a Julio César Chávez

"El que me retó fue él, yo ando muy tranquilo de vacaciones con mis hijos, salió con la mamada que me va quitar lo malo y lo dientón, y ahora yo soy el hablador. Ya me estoy enfadando, ya estuvo bueno de dejarlo hacer lo que quiera, en Hermosillo lo arreglo", señaló Jorge Arce de 40 años de edad.

Además el nacido en los Mochis en 1979 mandó un mensaje a un seguidor que le dijo que Julio César Chávez le daría una golpiza como la del pasado 24 de noviembre.

Buenas tardes ☀️ mi raza, pasando las mejores aventuras con mis hijos en Colorado,❄️☃️ Esquiando��⛷⛷ los mejores paisajes aquí los he Visto,☝��ánimo no se amarguen..�� pic.twitter.com/azkwA2Wr1O — Jorge Arce (@TraviesoArce) December 31, 2019

"¿Cuál chinga? Sí lo deje ser, pero ya no trae nada. Fue muy grande, la verdad lo reconozco, pero el tiempo no perdona y menos después de todos sus excesos. Como dice él, fui muy malo, pero muy dedicado y siempre limpio", comentó el ‘Travieso’ Arce de 40 años de edad para concluir el video.

