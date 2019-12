‘Travieso’ Arce ARREMETE contra Julio César Chávez (VIDEO).

Luego de una pelea que tuvieron de exhibición y una guerra de declaraciones en Twitter, el ex pugilista Jorge el ‘Travieso’ Arce volvió a arremeter en contra de la leyenda mexicana del boxeo Julio César Chávez, a quien llamó ‘viejito’.

Y es que todo apunta que el segundo combate entre el ‘Travieso’ Arce y Julio César Chávez se podrá estar efectuando en los últimos días del mes de febrero de 2020 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Si bien la sede está definida la fecha todavía no se tiene, aunque se especula que pudiera ser el día 21 del mes mencionado, fue el propio peleador mochiteco que dio a conocer que la contienda será en el segundo mes del año que está por comenzar.

'Travieso' Arce reta a Julio César Chávez

"Estoy listo para ir a correr. Ahora sí viejito picudo, te veo en Hermosillo. Te voy a quitar lo picudo y hablador. Ya te acepté el reto. Me ando preparando como Rocky 4. Yo soy Rocky y tu Ivan Drago. Te voy a poner una recia en Hermosillo para que no andes diciendo nada", dijo el ex boxeador Jorge Arce.

Con esas palabras el ‘Travieso’ calentó la contienda que tendrá de revancha en contra del ‘César del Boxeo’, por lo que Jorge Arce se está preparando para el combate del mes de febrero de 2020.

Y es que en días pasados fue Julio César Chávez que compartió algunos videos mandando algunos mensajes a Jorge el ‘Travieso’ Arce para calentar el enfrentamiento que tendrán el año entrante. La primera pelea que se celebró en noviembre pasado dejó un grato sabor de boca en los amantes del boxeo, debido a que ambos se entregaron arriba del ring tal como lo hicieron en sus años mozos.

