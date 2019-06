Tras la sorpresa de Haití, México jugara antes en contra de Costa Rica

El partido de la CONCACAF de México ante Costa Rica en la Copa Oro 2019 estabá pensado para jugarse en semifinales en la ciudad de Phoenix, pero ahora los aztecas y los ticos se verán las caras antes del tiempo programado, ya que Haití tuvó una gran actuación y eso provocó el enfrentamiento de estas dos selecciones.

El dia sabado se jugarán los cuartos de final en Houston, los jugadores de Gustavo Matosas jugaban el primer lugar del Grupo B en contra de los haitianos el día de ayer lunes por la noche, pero los caribeños dieron la vuelta y ganaron 2-1 y asi termino el encuentro en la fase de grupos como lideres con nueve puntos, arriba de Costa Rica con tan solo 6 unidades.

En Copa Oro los ticos nunca han podido ganarle a los de el tricolor, México siempre avanza al siguiente partido y así deja a un lado el sueño de los costaricences.

En la edición del 2015 fue la ultima vez que se vieron las caras, donde Miguel Herrera traía la batuta del equipo, avanzando a las semifinales del sertamen tras vencer a Costa Rica en los tiempos extra.

La misma historia ocurrió en 2011, 2009, 2007 y 2003, ediciones donde la selección mexicana se enfrentó en contra de los ticos y terminó pasando a la siguiente fase, por que esta edición el Tata Martino buscara no romper con la buena actuación que hasta el momento ha hecho el tricolor y asi poder terminar en semifinales.

Los enfrentamientos ya confirmados para los cuartos de final son el de México vs. Costa Rica y Haití vs. Cánada, mientras que el día de hoy martes y mañana miercoles ya quedarán definidos los otros dos, los encuentros son Jamaica vs. Panamá y Estados Unidos vs. El Salvador.