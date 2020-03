Tras el 9M, Renato Ibarra señalado de GOLPEADOR de mujeres (VÍDEO)

Luego de llevarse a cabo el día sin mujeres en todo el país para levantar la voz y terminar con la violencia a la mujer, Lucely Estefanía Chalá esposa del delantero ecuatoriano de las Águilas del América, Renato Ibarra, lo acusó formalmente de golpearla a ella y a la otra fémina que la acompañaba de golpearlas y a ella casi provocarle el aborto de 10 semanas de embarazo.

Lucely Estefanía, comentó que Renato Ibarra atacante del América, y sus familiares la pusieron contra la pared y la golpearon a las dos mujeres hasta que `pudieron escapar y solicitar ayuda de la policía para detener a todas las personas de origen ecuatoriano en la alcaldía Tlalpan.

"Me golpeó y me aventó contra la pared", es parte del testimonio que Lucely Estefanía dio a la revista Tv Notas, la cual en su portada trae una foto de ella en la cama del hospital.

Fue a través de la revista Tv Notas donde Lucely Estefanía Chalá, esposa de Renato Ibarra dio su versión de los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo.

"Tengo suerte de estar viva… me jaloneó, me golpeó y me aventó contra la pared", "Sí va de fiesta y toma, pero él no tiene problemas con el alcohol", dijo Lucely Chalá a la revista.