Tras derrotar al Barcelona, Thibaut Courtois dice que el Real Madrid merece LUCHAR

El clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona resultó ser un partido cardiaco para el arquero Thibaut Courtois que volvió a ser la clave para llevar a los blancos al éxito.

El meta analizó el encuentro y reconoció la importancia de la victoria que los de Zidane consiguieron en el Camp Nou.

Courtois aseguró que no fue una semana complicada para el Real Madrid, esto tras perder su primer partido en la Champions League contra Shakhtar Donetsk 3 a 2.

"No fue una semana fácil. En el partido contra el Cádiz no empezamos bien y fue difícil. No dimos nuestra mejor imagen. Y contra el Shakhtar estuvimos bien hasta encajar los goles. Luego en el segundo tiempo pusimos ganas y valor. Y hoy hemos jugado un buen encuentro".

El arquero tambien aseguró que en el clasico español, Real Madrid y Barcelona, se marcó un gol, que era lo que queríamos: "Luego ellos, con esa fuerza y profundidad de Alba, empataron. El partido estuvo igualado, yo hice una buena parada y Neto también”.

“En el segundo tiempo no hubo grandes ocasiones. Marcamos el penalti y, después, pudimos meter antes el tercero, pero Neto hizo buenas paradas".

Reacción del Real Madrid

"Esta camiseta y el escudo merece que luchemos y le echemos valor cada partido. Hoy lo hicimos porque veníamos de dos partidos difíciles y malos. Hoy le pusimos muchas ganas y corrimos mucho".

Tambien aseguró que es un triunfo importante para el Real Madrid: "Esta victoria nos llena de confianza después de dos partidos en los que la gente podía dudar de nosotros. La clave cuando las cosas van un poco peor es mantenerse unidos. Ahora no tenemos que estar subidos. Hay que estar felices, pero pensando en el martes".

Esto es el Real Madrid ❤️ pic.twitter.com/3HeWR8ppLT — Luka Modrić (@lukamodric10) October 24, 2020

