¡Tragedia mundialista, este perro hizo reaccionar a miles de internautas!

Un perro se volvió la sensación del internet luego de despedazar el álbum mundialista Rusia 2018 de su dueña, una aficionada que estaba a punto de completar su álbum; tan solo le faltaban 30 estampillas. Así fue como dio a conocer la tragedia mundialista, acontecida el 20 de junio.

Su nombre es Yoda, de la raza corgi inglés y fue quien acabó con gran parte del álbum mundialista Rusia 2018. Su dueña de nombre Cris Vales pidió ayuda a otros internautas para ayudarla a continuar completando sus estampillas pues le faltaban menos de 30 estampillas para concluirlo.

“Hola amigos, me ha sucedido una tragedia. Yoda se comió mi album del mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas. He decidido comprar uno nuevo porque los llevo coleccionando desde el 94. Así que si en su corazón está que me regalen de sus repetides se los agradecería”.