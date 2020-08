Tottenham ficha a Joe Hart, ex portero de Manchester City y Burnley

Tottenham ha completado el fichaje del ex portero de Manchester City y Burnley Joe Hart en un contrato hasta 2022.

Joe Hart se sometió con éxito a un examen médico el lunes y competirá con Paulo Gazzaniga por el puesto número uno de Hugo Lloris en el equipo de José Mourinho la próxima temporada.

El jugador de 33 años se convirtió en agente libre luego de que su contrato llegara a su fin en Burnley al final de la temporada pasada, en una campaña en la que solo hizo tres apariciones en todas las competencias para los Clarets en la 2019/20.

Comenzó un partido en la Carabao Cup y dos en la FA Cup, y pasó la temporada como el segundo portero de Turf Moor detrás de Nick Pope.

Joe Hart ahora será parte del Tottenham tras ser fichado en un contrato hasta el 2022.

El portero Joe Hart fue fichado por Tottenham

Joe Hart se convirtió así en el segundo fichaje del Tottenham en la ventana de transferencias de verano, el otro jugador es Pierre-Emile Hojbjerg que llegó desde Southampton por una tarifa no revelada.

Joe Hart ganó el título de la Premier League dos veces, la League Cup también dos veces y una FA Cup durante su estadía en el Manchester City, pero ha tenido problemas para mantener la forma y la acción regular del primer equipo en campañas recientes.

El ex número uno de Inglaterra, que tiene 75 partidos internacionales, estaba considerando mudarse al extranjero a principios de este verano en busca de más tiempo de juego.

Joe Hart le dijo a The Guardian en mayo: "Estoy totalmente abierto. Solo quiero jugar al más alto nivel que pueda.

"En Inglaterra, no creo que pueda hacer eso. Quizás si no hubiera logrado lo que hice en esta liga, no estaría tan listo para dar un paso”.

"No me malinterpretes. Me encantaría tener otra gran oportunidad en Inglaterra, pero podría ser difícil".

Joe Hart fue cedido al Torino de la Serie A procedente del Manchester City durante la campaña 2016/17.

Mientras tanto, Victor Wanyama se ha unido al Montreal Impact de la MLS en una transferencia libre, Jan Vertonghen ha completado un movimiento al Benfica, mientras que Troy Parrott y Timothy Eyoma han salido cedidos.

Ventana de tranferencias

La ventana de transferencia de verano tendrá una duración de 10 semanas a partir del 27 de julio y cerrará a las 11 p.m. el 5 de octubre.

Una ventana solo nacional para intercambios entre la Premier League y EFL se extiende desde el 5 de octubre y cierra el viernes 16 de octubre a las 5 p.m.