Total Wrestling Stars y Promociones Sombra realizaron polémica función de lucha libre

Boletín de prensa

En una batalla que resultó bastante sangrienta y muy aguerrida, el rudo chetumaleño "Neurosis" se adjudicó la victoria para salvar la incógnita y de paso rapó al rufián cancunense "Duende Maya", en lo que fue la batalla estelar de apuestas, de la función que organizaron en conjunto las promotoras “Total Wrestling Stars” (TWS) y “Promociones Sombra”, misma que se disputó ante un lleno en la “Arena Vidal” de la ciudad de Chetumal.

La contienda inició muy agresiva y es que "Duende" se hizo acompañar de sus secuaces "Caballero Galáctico" y "Angelus", para castigar a placer a "Neurosis", quien de inmediato fue neutralizado. Para la segunda caída vino la reacción del chetumaleño, quien fue ayudado por "Hades" y "Guerrero Galáctico Jr." y con esto poner la situación a una caída por bando.

Para la tercera tanda, las acciones permanecieron en la misma tónica siendo una lucha bastante violenta, al final, "Neurosis" sacó “fuerzas de la nada” para vencer al "Duende" y con esto dejarlo pelón. "Esta victoria me sabe a gloria, porque prometí que si perdía me retiraba, pero bueno, logre quedarme con la cabellera del 'Duende' y ahora solo me queda seguir mirando hacía adelante, le voy a quitar el título que tiene y además, estoy puesto para cualquier reto”, comentó “Neurosis”.

Por otro lado, en lo que fue la batalla coestelar finalizó con un empate entre “Los Consentidos de la TWS": "Caballero Galáctico" y "Ángelus" y los guatemaltecos "Voltron" y "Rayo de Oro"; el desenlace de la lucha llegó en la tercera caída cuando "Voltrón" conectó una patada de foul contra "Ángelus" y "Caballero" hizo lo propio contra el "Rayo", este par de acciones fue visto por el réferi Cardona "El Insobornable", quién de inmediato decretó la igualdad.

En batalla pactada en parejas que tuvo desde llaveo a ras de lona hasta impresionantes vuelos, la dupla científica de los chetumaleños "Hades" y "Blue Bird" se impuso en tres giros sobre la mancuerna ruda de del argentino "Black Puma" y el chetumaleño "Duende Mágico Jr."

Y en la lucha que sirvió para abrir el programa, el joven prospecto chetumaleño "Guerrero Galáctico Jr." sometió en tres tandas al también capitalino "Black Máster". En la última caída, el "Guerrero" realizó una cruceta para castigar la rodilla de su rival, quién de inmediato se rindió.