Total Wresting Star anuncia 'Guerra' en Cancún

La afición de Cancún me conoce y sabe el tipo de luchador que soy, les prometo que verán un gran espectáculo este domingo y junto a ‘Ángelus’ haremos sufrir al ‘Puma’ y al ‘Tiger’, mis años en el pancracio me respaldan”, fue lo que comentó el “Sectario” “Dark Cuervo”, al encabezar una conferencia de prensa para hacer la presentación oficial de la función que se realizará este domingo 28 de julio en el Salón de Eventos “La Mestiza” y que organiza la promotora “Total Wrestilng Star” (TWS).

Antelus y Dark Cuervo listos para la batalla

En la cita con los medios también estuvieron presentes los gladiadores “Ángelus”, “Espontaneo” y “Crazy Red”, así como los patrocinadores Marlene Aguilar y Jorge Cervantes; y el titular de la TWS, Luis Novelo, quien confirmó que la velada dará inicio a partir de las 18:30 horas y que por única ocasión la función se realizará en domingo.

Yo vivo y respiro lucha libre, es mi pasión y mi deporte, por eso voy a demostrar este domingo que tipo de luchador soy, porque estuve en Triple A y porque ahora estoy a nada de debutar con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL); se de la calidad de los luchadores cancunenses y nunca los he menospreciado, al contrario sé de lo que son capaces, pero bueno el objetivo es salir victorioso este fin de semana”, indicó el “Sectario”.

Por otro lado, sobre su momento que esta pasando y que podría llegar a formar parte del CMLL, indicó: Es algo que me motiva, la verdad cuando me volví independiente no era una de mis prioridades llegar a esta empresa, pero bueno ya hubo un acercamiento y ya se esta negociando unas fechas para estar en la Arena Coliseo y en la Arena México.

Para esta ocasión “Dark Cuervo” estará acompañado de “Ángelus” en la lucha principal, para hacer frente a la dupla conformada por “Black Puma” y “Tiger Fly”. En tanto , “Ángelus” indicó: Me siento muy contento de hacer mancuerna con un luchador reconocido a nivel nacional vamos a trabajar para quedarnos con la victoria, pero bueno en lo personal, mi mensaje va para “Tiger” quien decidió regresar a la TWS y sólo le voy a decir que lo voy a presionar y demostrar que tengo más calidad que él, lo conozco porque mucho tiempo fuimos compañeros, pero ahora veo que viene con deseos de enfrentarme y le voy a cumplir ese deseo.

Además de esta batalla, se tiene programado otras tres luchas, donde se espera la presencia de gladiadores como “Corsario Jr.”, “Caballero Galáctico”, “Tizoc”, “Lunático”, “Espontaneo” y “Duende Maya”, por mencionar algunos.

TWS - Todos listo para la función de este domingo

En otro orden de ideas, la promotora TWS, que encabeza Luis Novelo, anunció que con esta velada marca el inicio de lo que le han denominado “La Semana TWS”, y es que estarán festejando junto a los patrocinadores el cumpleaños del titular de la TWS, Luis Novelo.

El 31 de julio es mi cumpleaños, pero bueno vamos a iniciar los festejos con una función de lucha libre, y posteriormente, durante toda la semana realizaremos activaciones y promociones con los demás patrocinadores, de hecho como una promoción par al función del domingo, la afición podrá llevar un regalo para el cumpleañero y así podrán pasar a la velada”, concluyó Novelo.