Tony Romo MEJOR PAGADO que Peyton Manning como analista de NFL.

El ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Antonio Ramiro Romo, mejor conocido como Tony Romo, se ha convertido en la presente semana en el analista de la NFL mejor pagado, esto luego de renovar con la cadena CBS por 10 años y la sorprendente cantidad de 180 millones de dólares y deja atrás a Peyton Manning.

Pero la cantidad por la que ha firmado Tony Romo estuvo en un momento de riesgo, esto debido a que el ex mariscal de campo de los Colts y Broncos, Peyton Manning, no respondió a tiempo al llamado de la cadena que renovó al ex jugador del equipo de ‘La Estrella Solitaria’.

Tony Romo MEJOR PAGADO que Peyton Manning.

La cadena CBS renovó a Tony Romo de 39 años de edad por 10 años el pasado 27 de febrero, pero el que pudo llevarse la fuerte cantidad de dólares pudo haber sido Peyton Manning de 43 años de edad; ya que la posición que ocupa como analista el ex mariscal de campo de Dallas, fue ofrecida antes antes al ganador de dos anillos de Super Bowl (uno con los colts y uno con los Broncos).

Romo suspera en ganancias a Manning como analista de la NFL

Tony Romo es conocido por la gran capacidad que tiene para leer las jugadas a la ofensiva en sus análisis como comentarista de la NFL. De acuerdo con el reporte, la cadena propiedad de The Walt Disney Company le ofrece a Manning un acuerdo de seis años con un ingreso que rondaría entre 10 y 12 millones de dólares por temporada.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Tony Romo MEJOR PAGADO que Peyton Manning como analista.

Te puede interesar: NFL: Tennessee Titans auxilian a los afectados por los tornados en Nashville

El salario anual de Tony Romo (18 millones de dólares) como analista de la CBS, corresponde al ingreso de más del 99 por ciento de los jugadores que se desempeñan en la NFL hoy en día.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana