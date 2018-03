Toño de Valdés será homenajeado en Cancún por los Potros de Hierro del Atlante

Una vez más, los Potros de Hierro del Atlante tendrán en casa un invitado de lujo, se trata del conductor deportivo Antonio de Valdés quien recibirá un merecido reconocimiento por parte de la directiva para reconocer su amor incondicional a los colores azulgrana.

Este viernes cuando se lleve a cabo el partido de la fecha 12 de la Liga de Ascenso MX, De Valdés estará presente en el Estadio Andrés Quintana Roo para recibir un agradecimiento conmemorativo frente a la afición atlantista por lo que comentó: “Desde hace más de 50 años me enamoré del Atlante, voy con enorme gusto de saludar la gente que sigue al Atlante, jugadores, cuerpo técnico donde todos estamos cruzando los dedos para que ascienda el equipo este año”

Toño de Valdés, a través de su voz y extraordinario don narrativo, nos ha contado historias épicas en el rey de los deportes desde 1981, ha participado en los noticieros más importantes de Televisa y su excepcional trabajo en las transmisiones de los juegos de NFL, Mundiales de Fútbol y Juegos Olímpicos, hablan por sí solos.

“En los medios de comunicación hay mucho seguidor atlantista empezando con Raúl Orvañanos, Esteban Arce, Arturo Rivera, Pepe Zegarra, Beto Murrieta, Rafa Puente, hay muchísimos y es curioso porque no es precisamente el equipo con mayor número de aficionados en México y se agradece que nos manden estas invitaciones, son muy padres, ya que yo, desde hace más de cuarenta años que salgo en la radio y televisión, siempre he dicho que soy atlantista y es un gran orgullo el que me inviten” apuntó el señor de Valdés.

Sobre su pasión por los Potros destacó “Una atajada ante el Santos de Brasil y una visita del arquero azulgrana a su casa volcaron mi pasión por la Institución, desde hace más de 50 años y fue en un partido contra Santos de Brasil, cuando Pelé hizo el famoso cabezazo que atajó Raúl Orvañanos, justo en esa época empezó mi afición por el club, motivado por mi mamá quien me prometió que si comía y me portaba bien, Raúl Orvañanos visitaría mi casa y así inició todo. El Atlante es mi gran pasión, me preguntan mucho que es lo que más me gusta narrar y siempre comento que es el beisbol, pero cuando me preguntan ¿qué es lo que más me gusta y disfruto del deporte? Sin dudarlo contesto: el Atlante, por encima de cualquier cosa de la que me digas”

Fiel seguidor azulgrana sabe de la importancia del duelo del viernes en las aspiraciones de liguilla: “Tampico es un equipo que anda en el mismo nivel del Atlante, así que una victoria en casa sería importantísima para enfilarte a la clasificación, esperemos que todo sea para bien, que caminen las cosas, que regresen los lesionados y que sea un partido que nos termine por emocionar y darnos tres puntos”.

Por último envió un saludo a la afición azulgrana y se dijo feliz de visitar este bello polo turístico: “Un abrazo para Quintana Roo, en donde el Atlante consiguió ese inolvidable campeonato, curiosamente Giancarlo ha regresado este torneo y esperemos que se repita. Recuerdo también al aguerrido Alan Zamora, Gerardo Ruiz, que se ha echado al equipo a sus espaldas como capitán y en aquel entonces era suplente de Vilar, ya hace once años. Lo vivimos muy intensamente en Cancún, ojalá que lo volvamos a repetir en esta Liga de Ascenso y se consiga el boleto a la primera división”, culminó Antonio de Valdés.