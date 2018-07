Tómas Boy rechaza hablar con Almeyda en entrevista

Lo conseguido por el Director Técnico argentino Matías Almeyda en el balompié mexicano, especialmente en las Chivas, es de reconocerse, pero Tomás Boy no tiene ni el mínimo interés sobre el argentino.

En un programa de ESPN, David Faitelson le cedió la palabra al Jefe para platicar con El Pelado y el entrenador mexicano afirmó que no le interesaba preguntarle nada.

"Lo que tenga que decir, lo digo, y no quiero decir nada. No me interesa. (¿Qué te parece Almeyda para el Tri?) No tengo opinión al respecto. No sé sus alcances", declaró Boy.

"(¿No te gustó su trabajo con el Guadalajara?) No sé, a lo mejor sí, todo depende de cómo lo mires. Yo respeto su trabajo, pero no quiero preguntarle absolutamente nada, a mí no me interesa", añadió el Jefe.