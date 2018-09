Tomás Boy explotó contra Faitelson en pleno programa en vivo

El ex futbolista y entrenador mexicano Tomás Boy y el periodista deportivo David Faitelson fueron protagonistas de una discusión en pleno programa en vivo de Futbol Picante transmitido por ESPN, después de tener en la mesa de debate el tema de los jugadores que disputaron la Copa del Mundo en Rusia 2018 y no fueron llamados por Ricardo Ferretti.

Luego de un intercambio de comentarios por los dos analistas, se platicó sobre la calidad de Rodolfo Pizarro, futbolista que no le gusta a Tomás Boy, a lo que Faitelson contestó:

¡EXPLOTÓ TOMÁS BOY! “Contigo no voy a discutir David Faitelson, porque tú no sabes de fútbol” pic.twitter.com/1NMmW2Zk5f

A lo que Boy respondió:

"David, no hagas polémica. Una polémica tonta, es muy tonta. Contigo no voy a discutir David Faitelson, porqué no sabes nada de futbol, no entiendes nada, dedícate a hacer el color".

Después de lo acontecido, José Ramón Fernández le solicitó a Faitelson que no provocara el enojo de Tomás Boy, petición a la que contestó:

"No me estoy enojando, tú fuiste quien me ofendió, me dijiste que no sé nada de futbol, entonces has polémica con Hugo Sánchez y se acabó".