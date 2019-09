Tomás Boy denuncia públicamente agresión de Nahuel Guzmán contra su hijo

Luego de la polémica batalla verbal que sostuvieron el director técnico de las Chivas, Tomás Boy y el delantero francés del equipo de Tigres André Pierre-Gignac, un nuevo y delicado conflicto ha surgido a raíz de dicha situación, y es que el estratega mexicano denunció públicamente en cadena nacional una presunta agresión del portero Felino Nahuel Guzmán, en contra de su hijo Claudio Boy, lo cual ocurrió rumbo a los vestidores del Estadio Akron.

Nahuel Guzmán

Las declaraciones de Tomás Boy fueron hechas durante una entrevista realizada por el programa de ESPN “Fútbol Picante”, en donde el entrenador aseguró que su hijo tiene buena relación con algunos de los jugadores de los Tigres, sin embargo, señaló que de pronto Nahuel Guzmán sin medirla ni temerla arremetió contra su primogénito sin previo aviso.

Claudio corrió para ingresar a la cancha y desafiar a Nahuel Guzmán

“Lo que no está bien es que se digan cosas que no son, por ejemplo, mi hijo Claudio es muy amigo de algunos de los jugadores de los Tigres y Nahuel se lo descontó sin avisar, ese día se lo descontó con un golpe, lo cual no quedó asentado en la cédula arbitral porque nadie vio”, detalló el “profe” Boy.

Según información de ESPN, en cuanto el árbitro dio el silbatazo final, Claudio corrió para ingresar a la cancha y desafiar a Nahuel Guzmán, quien se encontraba jugando con los medios de comunicación cuando el descendiente de Boy se cruzó en su camino y comenzó a agarrarse de palabras con él.

